Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı

25.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:01

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında bir grup şehit çocuğu helikopterle şehir turu attı.

Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit çocuklarını polis ve jandarmaya ait helikopterlere bindirdi, çocukların keyifli anlarına eşlik etti.

Abdulhamit Gül, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok büyük bir mutluluk içerisinde, ayaklarının yerden kesildiği bir festivalde olduklarını belirtti.

Bu yıl 3'üncüsü Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'in dolu dolu geçtiğini, bu coşkuyu kadim topraklar olan Anadolu'ya getiren Selçuk Bayraktar ve tüm ekibine, Bakanlığa, ilgililere teşekkür eden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Çok güzel etkinlikler var. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin projelerini izliyoruz. Yaklaşık 4 bin takım yarışlarda. Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Türkiye uçuşa geçti, ayaklarımız yerden kesildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün şehit çocuklarımızla beraber, jandarma ve emniyet mensubu ağabeyleri sayesinde şehir turu heyecanı yaşadık."

Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı
Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı
Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı
Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Özlem Yıldız Deniz Akkaya
Spor Babel Can Bartu Tamer Tuna Arda Turan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit çocukları TEKNOFEST kapsamında helikopterle şehir turu yaptı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 17:01:20. #1.14#
title