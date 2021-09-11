Son dakika: Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelen onlarca şehit çocuğu, kendileri için hazırlanan atölyelerde farklı deneyimler yaşadı. 7-16 yaş gurubundaki çocuklar, Keşif, Tasarım ve Teknoloji atölyesinde de robotlar ve kodlama hakkında eğitim alırken ilk kez ebru yapma deneyimi de yaşadı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, yaklaşık 30 şehit çocuğu için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret eden 7- 16 yaş gurubundaki çocuklar kendileri için hazırlanan atölyelerde farklı deneyimler yaşadı. Çocuklardan bir kısmı ilk kez kütüphane deneyimi yaşadı.

Kütüphanedeki atölyelerde ebru ve kitap ayracı etkinliklerine katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Keşif, Tasarım ve Teknoloji atölyesinde de robotlar ve kodlama hakkında eğitim aldı. Daha sonra Çocuk Kütüphanesi'ndeki kitapları da inceleyen çocuklar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu'nda Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'yla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kütüphane ziyaretiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Ata Alp Kocaman," 7 yaşındayım. İlk önce yemek yedik, sonra da gezdik. Robotlara baktık, robot yürüyordu, düşünce ayağa kalkabiliyordu. Bir şut attı gol oldu. Bizim evdekinden daha çok kitap var burada. İyi hissettim. Burası da çok güzel. Burada çok kitap var. Yine gelirim" dedi.

"Ben de bir şehit çocuğu olarak onları çok iyi anlıyorum"

Türkiye Şehit yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı olarak her zaman Gazilerin Şehit çocuklarının ve yakınlarının yanların olduklarını belirten Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, " Onlara nasıl ışık tutabiliriz, diye düşündüğümüz için böyle bir program yaptık. Burası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımızın çocukluk hayalim dediği bir yer. Biz de çocuklarımızla böyle bir yeri tercih ettik ki hayallerine belki ışık olabiliriz diye düşündük. Ben de bir şehit çocuğu olarak onları çok iyi anlıyorum. Babasız olmanın yaşı fark etmiyor" diye konuştu.

"Elimizden ne geliyorsa gücümüz yettiğinde yardımcı olmaya çalışacağız, destek olacağız inşallah"

30 yakın çocuğun etkinliğe katıldığını belirten Gürs,"15 Temmuz Şehitlerimizin, terör suçları şehitlerimizin çocukları. Onlarla birlikte kütüphane turu, kitap nasıl bulunur ayrıca burada TÜBİTAK atölyemiz var onlardan yararlandılar. Bundan sonraki dönemde gençlerimizi ve gazi çocuklarımızı getireceğiz. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz, onların gülmesi ailelerinin gülmesi ev dünyanın gülmesi. .Ben şehit çocuğu büyüten bir anne olarak, benim eşim de şehit oldu. Özellikle şunu gördüm, Çocuk güldüğünde anne gülüyor ve dünya gülüyor. Çocuklarımız ve kadınlarımız çok değerli. Elimizden ne geliyorsa gücümüz yettiğinde yardımcı olmaya çalışacağız, destek olacağız inşallah. Devletimiz zaten tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bize düşen bir ışık olmak" ifadelerini kullandı.

" Çocuklarla görüşürken 'benim de şehit oldu' dediğimde bakışlarının değiştiğini görüyorum"

Şehit çocuklarıyla ortak duyguda buluştuklarını ifade eden Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs," Çocuklarla görüşürken 'benim de babam şehit oldu' dediğimde bakışlarının değiştiğini görüyorum. Bu beni hem güçlendiriyor hem de çok gururlandırıyor. Aynı duyguları yaşayan insanlarla bir arada olmak hem paylaşımı artırıyor. Hem de yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Aynı acıyı yaşayanların bir arada olması paylaşımı daha da artırıyor" dedi.

"Beni üzen nokta vakfımızla ilgili çıkan yalan haber le oluyor"

Basında çıkan bazı haberler le ilgili üzüntüsünü dile getiren Gürs şunları söyledi;" Bu çocuklarımızın ve ailesinin hakkı olan bir kuruşun bile yanlış kullanılmadığı ortadadır. Bu bir haktır. Sonuna kadar bu hakka sahip çıkacağız. Çıkan tüm haberler i kınadığımı ifade etmek istiyorum. Beni üzen nokta vakfımızla ilgili çıkan yalan haber le oluyor."