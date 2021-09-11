TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesindeki çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, atölyelerde etkinliklere katıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesindeki 7-16 yaş grubunda yaklaşık 30 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, kütüphane kuralları hakkında bilgi aldı ve kütüphaneyi gezdi. Kütüphanedeki atölyelerde ebru ve kitap ayracı etkinliklerine katılan çocuklar, keşif, tasarım ve teknoloji atölyesinde de robotlar ile kodlama hakkında eğitim aldı. Yerli yazılımlı robotla top oynayan çocuklar, Çocuk Kütüphanesi'ndeki kitapları da inceledi. Çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu'nda Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.