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Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberler: TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesindeki çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, atölyelerde etkinliklere katıldı.

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesindeki çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, atölyelerde etkinliklere katıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesindeki 7-16 yaş grubunda yaklaşık 30 çocuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Çocuklar, kütüphane kuralları hakkında bilgi aldı ve kütüphaneyi gezdi. Kütüphanedeki atölyelerde ebru ve kitap ayracı etkinliklerine katılan çocuklar, keşif, tasarım ve teknoloji atölyesinde de robotlar ile kodlama hakkında eğitim aldı. Yerli yazılımlı robotla top oynayan çocuklar, Çocuk Kütüphanesi'ndeki kitapları da inceledi. Çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu'nda Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

'HAYALLERİNE IŞIK OLMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, vakıf olarak gazilerin, gazi yakınlarının ve şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Birlikte neler yapabiliriz, şehit çocuklarımıza nasıl bir ışık tutabiliriz, diye böyle bir program yaptık. Burası bizim çok anlamlı bir yer; çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Çocukluk hayalim' dediği bir yer. Biz de çocuklarımız için özellikle böyle bir yeri tercih ettik ki hayallerine belki bir ışık olabiliriz. Onların hayallerine ışık olmak, şekillendirmek için buradayız. Ben de bir şehit çocuğu olduğum için onları çok iyi anlıyorum. Yaşadıkları durumu ben de yaşıyorum. Bunun yaşı fark etmiyor" dedi.

'BENİM DE BABAM ŞEHİT OLDU, DEDİĞİMDE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR'

Pandemi nedeniyle 30'a yakın çocukla kütüphanede olduklarını söyleyen Gürs, "15 Temmuz şehidi çocuklarımız, terör şehitleri onlarla birlikte kütüphane turu yaptık. Kitap nasıl bulunur, ayrıca burada atölyelerimiz var, onlardan yararlandılar. Robotları incelediler. Kitapları tanıdılar. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocukların gülmesi, ailelerin gülmesi ve dünyanın gülmesi. Ben de bir şehit çocuğu büyüten anne olarak benim eşim de şehit, çocuk güldüğünde anne de gülüyor ve dünya gülüyor. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim için çok çok değerli. Elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışacağız. Arkalarında olacağız, destek olacağız" diye konuştu.

Bilge Gürs, böyle etkinliklerde bir araya gelmelerinin, çocukların sosyal hayatına nasıl etki ettiğinin sorulması üzerine, "Çocuklarımızla görüşürken, 'Benim de babam şehit oldu' dediğimde bakışları değişiyor. Bu beni çok güçlendiriyor hem de çok gururlandırıyor. Aynı duyguları yaşayan insanlarla bir arada olmak hem paylaşımı artırıyor hem yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Tüm milletimiz, devletimiz arkamızda fakat aynı acıyı yaşayan insanların bir arada olması halinde paylaşımları daha farklı oluyor" dedi.

Kütüphaneyi ziyaret eden Ata Alp Kocaman (7) da çok mutlu olduğunu belirterek, "Robotlara baktık, robot yürüyordu, düşünce ayağa kalkabiliyordu. Bir şut attı, gol oldu. Bizim evdekinden daha çok kitap var burada. İyi hissettim. Burası da çok güzel. Burada çok kitap var. Yine gelirim" diye konuştu.


Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Son dakika haberi | Şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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