Son dakika haberi | Şehit Başkan Tekin'in isminin Bingöl Havalimanı'na verilmesi için kampanya
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Son dakika haberi | Şehit Başkan Tekin'in isminin Bingöl Havalimanı'na verilmesi için kampanya

Son dakika habere göre BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de 12 Ağustos 1979 yılında belediye başkanıyken terör saldırısında şehit edilen Hikmet Tekin'in adının havalimanına verilmesi için başlatılan kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Son dakika haberi | Şehit Başkan Tekin'in isminin Bingöl Havalimanı'na verilmesi için kampanya
19.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:45

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de 12 Ağustos 1979 yılında belediye başkanıyken terör saldırısında şehit edilen Hikmet Tekin'in adının havalimanına verilmesi için başlatılan kampanyaya vatandaşlar destek verdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Bingöl'de 1979 yılında annesi ve kardeşiyle birlikte teröristlerce şehit edilen dönemin Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in, adının Bingöl Havalimanına verilmesi için bir imza kampanyası başlattı. Havalimanına Şehit Tekin'in adının verilmesi gerektiğini dile getiren Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen, şehitlerin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Konu hakkında bilgi veren Sözen, "Bingöl Belediye başkanıyken 12 Ağustos 1979 tarihinde Genç ilçesine gittiği bir akraba ziyaretinden dönerken annesi ve erkek kardeşiyle birlikte teröristlerce şehit edilen Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in aziz hatırasını yaşatmak istiyoruz. Şehitlerimizi unutmamamız lazım. Bizde unutturmayacağız. Gelecek nesillerin şehitlerimizden haberdar olmasını sağlamak adına, şehit belediye başkanımızın doğup büyüdüğü ve belediye başkanlığı yaptığı Bingöl Havalimanına isminin verilmesini istiyoruz. Bingöl Havalimanının Şehit Hikmet Tekin olarak değiştirilmesi, şehitlerimize olan vefa ve minnet duygumuzun bir ifadesi olacaktır" dedi.

Gelecek nesillerin Hikmet Tekin'i tanımaları gerektiğini dile getiren vatandaşlardan Emre Solmaz ise, "1977 yılında daha 27 yaşındayken genç bir yaşta belediye başkanı seçilen ve 1979 tarihinde görevi başındayken annesi ve kardeşiyle birlikte menfur bir terör olayında şehit edilen Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin'in adının yaşatılmasıyla alakalı Bingöllü hemşerilerimizin başlatmış olduğu Bingöl Havalimanı isminin Hikmet Tekin olarak değiştirilmesi hususunu, vatandaş olarak destekliyorum. Elimden gelen tüm desteği vereceğiz. Gelecek nesillerin Hikmet Tekin'i, Hikmet Tekin gibi müstesna bir insanı tanımaları gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şehit Tekin'in isminin havalimanına verilmesi için ilgili kurumlardan destek beklediklerini ifade eden vatandaşlardan Yetkin Yener'de, "1979 yılında Hikmet Tekin şehit edildi ve şuan isminin havalimanına verilmesi için bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyayı bende destekliyorum. Talebimizin yerine getirilmesini isteriz. Şehit Hikmet Tekin'in isminin biran önce havalimanına verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

En genç belediye başkanın isminin yaşatılması gerektiğini aktaran Kadir Alban ise, "1977 yılında belediye başkanlığı yapmış rahmetli Şehit Hikmet Tekin'in isminin havalimanına verilmesiyle ilgili bir çalışma başlatıldığını duydum. Bu çalışmayı son derece önemsiyorum. Bingöl halkında bir ahde vefa var. Bingöl'ün geçmiş yıllardan bu yana en genç belediye başkanına bu vefanın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. ve bu konudaki çalışmalara destek veriyorum. Her ne suretle olursa olsun tüm Bingöl halkının bu noktada hem fikir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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