Son dakika haberi: Şehit babasının tarlasını gençler hasat etti
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Son dakika haberi: Şehit babasının tarlasını gençler hasat etti

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek (60), kendisine ait arazide nohutları toplatmak için işçi bulmayınca ziyaretine gelen Çankaya Gençlik Merkezi üyesi gençlerden yardım istedi.

Son dakika haberi: Şehit babasının tarlasını gençler hasat etti
11.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:35

 ANKARA'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek (60), kendisine ait arazide nohutları toplatmak için işçi bulmayınca ziyaretine gelen Çankaya Gençlik Merkezi üyesi gençlerden yardım istedi. Bunun üzerine köye giden 40 genç, gün boyu engebeli arazide nohut topladı. Şimşek, oğlunun şehit olmadan önce kendisine sürekli yardım ettiğini söyleyerek, "Gönüllü arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çankaya Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan gençler, pandemi sürecinde 5 Ocak 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Çankaya ilçesine bağlı Kömürcüler köyünde yaşayan babası Mustafa ve annesi Nazife Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette baba Şimşek, köyde bulunan engebeli arazisinde nohutları toplamak için işçi bulamadığını söyleyerek gençlerden yardım istedi. Bunun üzerine Çankaya Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak çalışan Sinan Akbaba harekete geçerek, 2 gün sonra beraberinde 40 genç ile köye gitti. Gençler, eşi hasta olan Mustafa Şimşek'e yardımcı olarak, 3 dönümlük arazide gün boyu nohut hasadı yaptı.

'OĞLUMLA ÇOK ÇALIŞTIK'Baba Mustafa Şimşek, oğlunun şehit olmadan önce yanına gelerek, kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Şimşek, "Kendisiyle çiftçiliğim olsun, hayvancılığım olsun, yavrumun bana bu konularda sonsuz desteği oldu. Yorulduğum yerde peşimden yetişirdi. Çok çalıştı, birlikte çok çalıştık. İnanın okula gideceği dönemlerde ellerinin nasırıyla giderdi. Yavrum da kendi çabalarıyla kendi gayretleriyle o konuma gelmişti" dedi.Kendisine yardıma gelen gençlere teşekkür eden Şimşek, "Gönüllü arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'SEFERBERLİK BAŞLATTIK'Çankaya Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri Sinan Akbaba ise 2018 yılında tanıştıkları Mustafa Şimşek'i pandemi sürecinde ziyaret ettiklerini söyledi. Akbaba, "Kendisine, 'Bizden bir şey ister misin?' diye sorduğumuzda, 'Nohut hasadımız var, işçi bulamıyorum, yardımcı olur musunuz' diye sorduğunda bizler de hemen hummalı bir çalışma başlattık. Ankara'daki gençlik merkezleri olarak, Çankaya Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde bir seferberlik ilanı başlattık. Yaklaşık 40 gencimizle birlikte bu tarlaya nohut hasada geldik, bu şekilde bir faaliyet gerçekleştirdik. Biçerin giremeyeceği yani insan gücüne ihtiyaç duyulan bölgeleri yamaç olan bölgeleri 40 gönüllü gencimizle birlikte yaklaşık 3 dönümlük yerin hasadını yaparak şehit ailemize yardımda bulunduk" dedi. 

Şehit babasına yardım eden gençlerden Taha Mehmet Çağatay da "Daha önce hiç tarımsal faaliyetim olmadı, benim için farklı bir deneyimdi. Burada çok farklı manevi duygular hissettim. Onlar sınırda bizim için bizlerin güvenliği için çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Bu bambaşka bir duygu. Şehit ailelerini unutmamak ve onları daima hatırlamak için bu aktiviteyi gerçekleştirdik" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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