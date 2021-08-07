Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
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Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım

Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Ülkeyi derinden sarsan orman yangınlarına yardım kampanyaları kapsamında ineğini bağışlayan şehit babası Yaşar Keleş, "Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. İnek ne ki? Gücüm bu kadardı.

Ülkeyi derinden sarsan orman yangınlarına yardım kampanyaları kapsamında ineğini bağışlayan şehit babası Yaşar Keleş, "Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. İnek ne ki? Gücüm bu kadardı. Daha olsa daha da verirdim" dedi.

Ülkenin birçok farklı noktasında çıkan yangınlar kontrol alınmaya çalışılırken, bir yandan ise bölgedeki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ülke genelinde ise yangın bölgelerine çok sayıda yardım gidiyor. Bu doğrultuda 2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş'in babası Yaşar Keleş, Antalya'nın Manavgat ilçesine duygulandıran bir yardımda bulundu. Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'nde başlatılan ve mahalle sakinleri ile ilçe halkının da büyük destek verdiği yardım kampanyasında şehit babası Yaşar Keleş, ineğini bağışladı. Ahırındaki ineği Manavgat için düzenlenen yardım kampanyasına bağışlayan Yaşar Keleş, bu desteğiyle mahalleye ve ilçeye örnek oldu.

"Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki?"

Yangın bölgesine ineğini bağışlayan şehit babası Yaşar Keleş, "Ülkemizin bir tarafında bir yangın, bir bela olunca biz de burada elimiz kolumuz bağlı duramazdık. Vatanseverlik ve milli görüşlerimize sahip çıkmak için ahırımdaki ineği, ihtiyaç sahipleri için verdim. Helali hoş olsun. Gücüm bu kadardı. Daha olsa daha da verirdim. Ben bu ülkeye aslan gibi oğlumu şehit vermişim. Bir inek ne ki? Olsaydı yine verirdim. Omuz omuza verip o yanan ormanları yeniden yeşillendireceğiz" dedi.

"Biz, bu desteği gururla teslim alıyoruz ve Manavgat'taki kardeşlerimize ulaştıracağız"

Şehit babası Yaşar Keleş'ten ineği teslim alan Tepetarla Mahallesi Muhtarı Hasan Tabiloğlu, "Mahallemizin şehit babası bize ulaştı ve 'Ahırımdaki istediğiniz hayvanı seçin alın' dedi. Biz, bu desteği gururla teslim alıyoruz ve Manavgat'taki kardeşlerimize ulaştıracağız. Antalya'da özellikle tarım hayvanlarının yiyeceğe ihtiyacı olduğunu duyunca başlattığımız kampanyaya destek büyük oldu. Ülkemizin bu tür olay ve felaketlerde gücü büyük. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kardeşliğimizi pekiştirmek amacıyla destek olmak istedik. En anlamlı desteği de Yaşar Keleş verdi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım
Son dakika haberi | Şehit babasından yangın bölgesine duygulandıran yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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