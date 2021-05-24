Şehit babası toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit babası toprağa verildi

Şehit babası toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nı Altıntaş ilçesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şehit babası Ahmet İrfan Özbay toprağa verildi.

Kütahya'nı Altıntaş ilçesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şehit babası Ahmet İrfan Özbay toprağa verildi.

2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Elvan Özbay'ın babası İrfan Özbay'ın cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Altıntaş Kamu Kurum ve Kuruluş Amirlerinin de katıldı.

Cenaze töreni sonrası Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

(Yunus Daşdemir/ İHA)

Şehit babası toprağa verildi
Şehit babası toprağa verildi
Şehit babası toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit babası toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 23:07:19. #1.15#

title