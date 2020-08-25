Son dakika haberi | Şehit ateşi Mersin'e düştü
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Son dakika haberi | Şehit ateşi Mersin'e düştü

Son dakika habere göre - Şehit ateşi Mersin'e düştü Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında, dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde,...

25.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:02

- Şehit ateşi Mersin'e düştü

Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında, dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

MERSİN - Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde, alarm tatbikatı uygulaması esnasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp şehit olan Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Şehit Yıldırım'ın Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde oturan baba Duran ile anne Eşe Yıldırım, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Tatbikatta evladının şehit düştüğü haberini alan anne ile baba, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehit Yıldırım'ın 2 kardeş olduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın Mersin'de defnedileceği kaydedildi.

Şemdinli bölgesindeki üs bölgesinde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ağır yaralanmış, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen dün şehit olmuştu.

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Son dakika haberi | Şehit ateşi Mersin'e düştü

Kaynak: İHA

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