Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
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Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi

Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

22 yaşındaki Şehit Tuncer'in cenazesini taşıyan uçak 12. Hava Üs Komutanlığı'na iniş yaptı. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, ailesi ve askeri erkan tarafından karşılanan şehit Tuncer'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve babası vefat eden şehidin yakınları burada, "Türk bayrağına kurban olayım" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Yılmaz Tuncer, yarın Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi
Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi - Haberler
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