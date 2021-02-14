Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı

14.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:26

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı.

18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Osman Kavala Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hadise Buse Varol Hande Erçel
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Milli Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 17:31:59. #1.15#
title