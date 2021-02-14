Şehit Astsubay Başçavuş Semih Özbey, son yolculuğuna uğurlandı

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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı.

18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine