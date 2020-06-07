Son dakika haberi... Şehit Anayurt'un ailesine şehadet haberi verildi
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Son dakika haberi... Şehit Anayurt'un ailesine şehadet haberi verildi

Son dakika güncel haberi: Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un Tokat'taki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Son dakika haberi... Şehit Anayurt'un ailesine şehadet haberi verildi
07.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:18

Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un Tokat'taki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehidin Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şubaşı Caddesi'ndeki babaevine giderek şehadet haberini verdi.

Belediye ekipleri, inşaat halindeki evi ve çevresini Türk bayraklarıyla donattı.

Şehidin babası Dursun Anayurt'un, oğlunun başında, Ankara'da olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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