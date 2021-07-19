Son dakika haberi... Şehit ailesi "Atmaca"yı gözyaşları ile teslim aldı

Son dakika haberler: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın aynı olayda yaralanan mayın arama köpeği 'Atmaca', tedavisinin ardından şehidin ailesine teslim edildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın aynı olayda yaralanan mayın arama köpeği 'Atmaca', tedavisinin ardından şehidin ailesine teslim edildi.

Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın ailesi, oğullarının emaneti gördükleri Atmaca'yı sahiplenmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) talepte bulundu. Ailenin talebi kabul edilerek, sağlığına kavuştuktan sonra teşkilattan emekli edilen köpeğin sahiplendirilmesi kararlaştırıldı. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Sağlık Albay Nilgün Alçay, şehidin silah arkadaşlarıyla birlikte aileyi Kahramanmaraş'taki evinde ziyaret edip, Atmaca'yı kulübesiyle birlikte teslim etti. Atmaca'nın Diyarbakır'dan getirilen kulübesi de evin bahçesine konuldu.

3 aylık bir tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan ve emekli olan Atmaca, artık şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle birlikte yaşayacak. Remziye ve Feramuz Akdal çifti, oğullarının emanetini teslim alırken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Feramuz Akdal, "Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu" dedi.

Remziye Akdal ise, "Oğlumun kokusu üzerine sinmiş. Sanki yavrumdan bir parça geldi bana" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı