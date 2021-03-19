Son dakika haberi | Şehit aileleri yalnız bırakılmadı
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Son dakika haberi | Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

19.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:40
Son dakika haberi | Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehit aileleri yalnız bırakılmadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehit aileleri yalnız bırakılmadı.

Kdz. Ereğli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü kapsamında İsmail Çorumluoğlu başkanlığındaki heyet ilçeye bağlı Ören mahallesinde ikamet eden Şehit Tayfun Demirbay'ın ailesini ziyaret etti.

Aynı saatte Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün başkanlığındaki heyet de Kepez mahallesinde ikamet eden Şehit Raif Aydın'ın ailesini ziyaret ederken, Belediye Başkan Vekili Atilla Bulak başkanlığındaki heyet Elmatepe mahallesinde ikamet eden Şehit Cafer Hırçın'ın ailesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde Şehit ailelerinin sorunları dinlenerek talepleri alındı. Şehit aileleri de ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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