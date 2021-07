Son dakika haberi! Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

DÜZCE(İHA) – 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce Valiliği tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Duygu selinin yaşandığı gecede konuşan 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan "Artık milletimiz uyanık olsun, her oluşuma inanmasınlar" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'deki şehit aileleri, gaziler onuruna yemek verdi. Yemeğe, 15 Temmuzda Şehit olan Özel Harekat Şubesi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Yemekte şehitler için dualar edildi, duygu seli yaşandı.

Yemeğin ardından açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Bu akşam ilimizdeki tüm şehit yakınlarımız başta 15 Temmuz şehidimizin anne ve babası ve gazilerimiz diğer şehitlerimizin çok kıymetli aileleri gazilerimiz ve onların çok kıymetli yakınlarıyla beraber olduk. Duygu seli yaşadık. Çocuklarımız, annelerimiz, teyzelerimiz Onların gözündeki yaşı gördüm. Çok duygulandım. Allah hainlere fırsat vermesin. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Geride kalan emanetleri bizim emanetlerimiz. Onlar, başımızın üstündeki, değerli insanlar. Her daim onların yanında olduğumuzu her daim söylüyoruz. Bugün bir araya gelmek için yemek bir bahaneydi. Biz onlarla her zaman birlikteyiz" dedi.

"15 Temmuzu unutturmayacağız"

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak gazi olan Bülent Baki, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Devlet büyüklerimizin de destekleriyle o gecede yaşananlarını unutmayacağız" dedi.

"Milletimiz uyanık olsun ve zararlı oluşumlara izin vermesin"

15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ise "O hain kalkışmanın 5. yılı, çok ağır geçen bir 5 yıl. Ben istiyorum ki insanımız biraz daha uyanık olsun. Her şeye kanmasın. Daha dikkatli olsun. Saf insanlarımızı kandırarak bizleri bu hale getirdiler. Bunlardan zarar gelmez dedik ama Cumhuriyet tarihinde en büyük kötülüğü onlar yaptılar bu ülkeye. Diliyorum ki bir daha böyle şeyler olmasın" ifadelerinde bulundu.

"Anılarımız halen taze"

15 Temmuz gecesi Ankara Genel Kurmay Başkanlığı önünde tankın altında kalarak yaralanan Gazi Ferhat Gökmen, "5. yılda bizim anılarımızda her şey taze. Unutmamak ve unutturmamak adına O gece yaşadıklarımızı o hain FETÖ Terör Örgütüne karşı yapmış olduğumuz mücadeleyi, insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu tür toplantılarla o gün neler yaşandı, ne acılar çektik ve sabahına nasıl zafer kazandık. O gecenin canlı şahitleri olarak elimiz erdiği, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir daha hainler yine oyun oynamaya kalkarlarsa ben de aynı şekilde seve seve hayatımı feda ederim" dedi.

Yemeğin sonunda ise şehit yakınları ve gaziler Vali Atay ve eşi Elçin Atay ise hatıra fotoğrafı çektirdiler. - DÜZCE

