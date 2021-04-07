Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
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Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu

Son dakika haberleri... ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1935 yılından bu yana şehit olan 135 polis için 135 fidan, şehit polislerin aileleri tarafından toprakla buluşturuldu.

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ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1935 yılından bu yana şehit olan 135 polis için 135 fidan, şehit polislerin aileleri tarafından toprakla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.  Etkinlik kapsamında vatan için 1935 yılından bu yana şehit olan 135 polis memuru adına eşleri ve çocukları 135 fidanı toprakla buluşturdu. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırası için onların çocukları ve aileleriyle birlikte her bir şehidimiz için bir fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlarla şehitlerimizi yaşatacağız. Doğaya olan saygımız ve verdiğimiz önemden dolayı da Türkiye'nin çölleşmemesi için ağaçlandırma faaliyetlerinde Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman vardır ve var olmaya da devam edeceğiz. Hem yeşil bir çevrecilik anlayışı ortaya koymak, hem de şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için şehit ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldik, buruk bir sevinç yaşıyoruz" dedi.

'GURURLUYUZ'Havva Bardakçı (42), iki çocuğuyla birlikte 10 Kasım 2015 yılında şehit olan eşi Hilmi Bardakçı adına fidan dikti. Bardakçı, "Çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü bir fidanı toprakla buluşturmak büyük bir gurur. Emniyetin bunu düşünmesi çok hoşumuza gitti. Eşim cennette, biz de burada hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.Şehit kızı Zehra Bardakçı (12)  ise, "Çok mutlu ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Babam için bir fidanı toprakla buluşturduk. Babamı çok özlüyorum. Artık onun da bu dünyada dikili bir ağacı var. Bunun için de gururluyum" dedi.'ARAMIZDA OLMADIĞI İÇİN ÜZGÜNÜZ'

Eşi Ramazan Yasdı 6 Ağustos 2003 yılında Mardin'de şehit olan Fatma Yasdı (48) ise "Çok mutlu ve sevinçliyim, ancak bu biraz da buruk bir sevinç. Kendisi şu an aramızda olmadığı için çok üzgünüz. Onun anısını yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit 135 polis için Adana'da 135 fidan toprakla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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