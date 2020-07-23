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Son dakika haberi | "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Gaziantep oldu

Son dakika habere göre Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Gaziantep oldu.

Son dakika haberi |
23.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:04

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Gaziantep oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Gaziantep durağında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, kentte devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'te eskrimin 2017 yılından itibaren gelişmeye başlayan bir spor branşı olduğunu belirten Özbay, "Şu anda eskrimin epe branşında çalışmalarımız sürüyor. Gelecek dönemde flöre ve kılıçta da olmayı umuyoruz. Okul sporlarında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız kulüpleşmenin önünü açabilmek ve eskrimi Gaziantep genelinde tabana yayabilmek. Bizim için önemli olan çocukları sokaklardan kurtarıp, salonlara alabilmek. Mümkün olduğu kadar erken yaşta çocuklara ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlin dinamik bir yapıda olduğunu dile getiren Gaziantep Eskrim İl Temsilcisi Canan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Eskrim branşını doğru tanıtmak ve sevdirmek adına okullarımızda çok güzel çalışmalar yaptık ve güzel dönüşler aldık. 2019-2020 sezonunda 11 sporcu ile epe branşında düzenlenen maçlara katıldık ancak ülkemizi ve dünyayı olumsuz etkileyen salgın süreci nedeniyle hevesimiz yarım kalsa da pes etmedik. On-line eğitimlerle çalışmalarımıza devam ettik. Biz de her onurlu, zeki ve çalışkan eskrimci gibi milli takım formamızı giymek, bu ilden milli sporcular çıkarmak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına güzel başarılara imza atmak istiyoruz."

Antrenör Tolgahan Çiftçi ise ilde 2017 yılında başlayan eskrim sporunu daha da yaymak adına okullarda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

Gaziantep'in genç eskrimcileri Beyza Yıldırım, Berkay Sarısu, Nazenin İpek Söylemez, Setenay Sarsu, Eren Can ve Ali Kağan Kaya da bu branşa başlama hikayeleri, salgın sürecine ilişkin görüşleri ile hedeflerini paylaştı.

Şehir Şehir Eskrim projesinin bir sonraki durağı Osmaniye olacak.

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Kaynak: AA

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