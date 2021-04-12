Son dakika haberi | Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı
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Son dakika haberi | Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı

Son dakika haberler... DÜZCE(İHA) – Düzce'de şehir merkezinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de şehir merkezinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kültür Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil, önünde aniden duran otomobile çarptı. Daha sonra arkadan gelen iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu yeniden trafiğe açıldı. - DÜZCE

Son dakika haberi | Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı
Son dakika haberi | Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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