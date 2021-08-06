Son dakika haberi... Şehir Hatları, orman yangınlarının önlenmesi için Adalar seferlerini azalttı
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Son dakika haberi... Şehir Hatları, orman yangınlarının önlenmesi için Adalar seferlerini azalttı

Son dakika haberi... Şehir Hatları, orman yangınlarının önlenmesi için Adalar seferlerini azalttı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

İBB açıklamasına göre, Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi.

Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunu azaltmayı hedefleyen komisyon, İBB Şehir Hatları AŞ'den sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İBB, 7-31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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