Son dakika haberi... Şehir Hatları, orman yangınlarının önlenmesi için Adalar seferlerini azalttı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.