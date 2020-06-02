Son dakika haberi! Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi

Son dakika haberi... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş köyünde okul ve taziye evine verildi.

Son dakika haberi! Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi
02.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:52

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş köyünde okul ve taziye evine verildi.

Çukurca'da PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 1 Haziran 2019 tarihinde şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın ismi köyünde yaşatılacak. Şehidin ağabeyi Mehmet Salih Barış, kardeşi şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın adının köyde yeni yapılan ilk ve ortaokula ile taziye evine verilmesine mutlu olduklarını belirtti. Bozuk köy yolunun yenilenmesi talebinde bulunan Mehmet Salih Barış, "Şırnak'ın İdil ilçesi Alataş mezrasında burada iki şehidimiz var. Biri benim kardeşim şehit jandarma Mehmet Sait Barış, geçen sene 1 Haziranda Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Diğeri ise halamın oğlu güvenlik korucusu Hasan Alpar. Bundan dolayı yetkililer sağ olsunlar bizim köye gelip gidiyorlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Yalnız bizim 4-5 kilometrelik bir yolumuz var ve bozuktur. Bu yolumuz yaklaşık 10 yıl önce yapılmıştı. Gerçekten gidip gelenler baya zorluk çekiyorlar. Kışın çamur, yazın toz oluyor. Yetkililerden bir ricamızdır bu yolun bir an önce yapılması talebimizdir. Şehitlerimiz için çok kişi gidip geliyor. Bizim köyümüzde 90'a yakın öğrencimiz var. Yatlı okullarında okuyorlar. İdil'e ve Karalar'a gidip geliyorlar. Yetkililerden bir an önce bu yolun yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığınca 1 Haziran 2020 de yapılan açıklamada, Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu, 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu belirtildi. Öldürülen teröristlerin 2 Mehmetçiğin şehit edildiği saldırının son failleri olduğu kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da jandarma astsubay kıdemli çavuş Ercan Sanca ve jandarma uzman çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği aktarıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
PKK'nin elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nin elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Uğur Ezgi Mola Ersin Korkut
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Şehidin adı köy okulu ve taziye evine verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:52:54. #1.14#
title