Son dakika haberi | Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
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Son dakika haberi | Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

23.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:16

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yaklaşık 50 araç kullanılamaz hale geldi

Öte yandan, yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

"Evin anahtarı bile yanmış"

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı'na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidence araçların yandığını gören Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.

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Son dakika haberi | Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı

Kaynak: AA

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