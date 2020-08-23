Son dakika haberi! Seferihisar'da orman yangını (3) Bir son dakika haberine göre PARK HALİNDEKİ 57 ARAÇ YANDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 12 arazözle müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

PARK HALİNDEKİ 57 ARAÇ YANDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 12 arazözle müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördü.Öte yandan alevler, Ekmeksiz Plajı'na gelen tatilcilerin park halinde bulunan araçlarına sıçradı. 57 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA