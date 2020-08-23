Son dakika haberi... Seferihisar'da orman yangını (2)
Son dakika gelişmesine göre KISMEN KONTROL ALTINDA; ARAÇLAR YANDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz takviye olarak gönderildi.
23.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:45
KISMEN KONTROL ALTINDA; ARAÇLAR YANDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz takviye olarak gönderildi. Alevler, Ekmeksiz Plajı'na gelen bazı tatilcilerin park halindeki araçlarına da zarar verdi. Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlere, denizden su alan helikopterler de çok sayıda sorti yaptı. Alevler 40 dakika içinde kısmen kontrol altına alındı.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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Kaynak: DHA