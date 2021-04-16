Son dakika haberi... SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ
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Son dakika haberi... SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Son dakika haberi... SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ali Çağlar TINBEK / SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi. Gözaltında olan 54 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 54'ü yakalanmıştı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adresleri ve Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında yapılan aramalarda silah, mermi, kesici ve delici aletlerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi. Ele geçirilen 4'ü kurusıkı 24 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, 5 kılıç, 54 delici ve kesici alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi, çok sayıda çek, senet ile uzun namlulu silah dürbünü emniyette sergilendi. Gözaltında olan 54 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan; Sedat Peker suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Sedat Peker'in iş adamları olduğu belirlenen, 3 şüphelinin, Maltepe Zabıtasında görevli Hamit K.'ya yapı denetim işleri için, rüşvet verdiği belirlendi.  Hamit K. ve bir iş adamının dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: ------------Ele geçirilenler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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