Son dakika haberi: SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1

Son dakika haberine göre Ali Çağlar TINBEK / SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilenler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı