Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kadıköy'de iddiaya göre erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in kuzeni konuştu.

Kadıköy'de iddiaya göre erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in kuzeni konuştu. Genç hemşirenin kuzeni: "Kuzenim hayat dolu bir insandı, intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi.

Olay, 7 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy Moda'da bulunan bir pansiyonda meydana geldi. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker iddiaya göre, internet üzerinden tanıştığı T.B. ile birlikte Kadıköy'de bir pansiyona yerleşti. Olay gecesi T.B.'ye gelen bir telefon üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

'İntihar mı cinayet mi' sorusu araştırılıyor

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, şüpheli ölümü araştıracak. Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

"İntihar ettiğine inanmıyoruz"

Hayatını kaybeden genç hemşirenin kuzeni Atakan Yegen konuştu. Yegen, "Kuzenim Cuma günü İstanbul'a geldi. Burada bir pansiyonda üç günlük oda ayırmışlar. Benim de öğrendiğime göre pazar günü olay gerçekleşiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla çok şüpheli durum var. En başta düşüş şekli, sırt üstü düşmüş. Olaydan önce yani pazar günü telefonunun suya düştüğü iddia ediliyor. Moda sahilde denize düştüğü iddia ediliyor akşamüstü gibi. Ancak benim kuzenim gece 11 gibi 2-3 tane arkadaşını kendi telefonundan arıyor. Bizim ailecek tek istediğimiz olayın açığa çıkması. Eğer içinde bir kasıt varsa bunu yapanların cezasını bulması, yoksa da bize ne olduğunun söylenmesi, biz sadece adalet istiyoruz. Biz ailesi olarak intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi.

"Kuzenim hayat dolu bir insandı"

Kuzeninin geleceğe dair planları olduğunu söyleyen Yegen, "Kime sorarsanız sorun hayat dolu bir insandı. Benim kuzenim son 2-3 ayda 30 -40 kilo verdi. Onun dışında annesi yurt dışında onun yanına gitmek için planlar yapıyordu. Biz bilet bakıyorduk . Ondan sonra vefat ettiği gece arkadaşıyla konuşmuş. Arkadaşına pazartesi günü akşam geleceğini söylemiş. 'Kahve içeriz beraber, İstanbul'da neler yaptığımı anlatırım' demiş. Biz o yüzden intihar ettiğini düşünmüyoruz. Aynı gece babasıyla da konuşmuş. Bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Şebnem hemşirenin sır ölümü: Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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