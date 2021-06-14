Son dakika haberi: Şebnem hemşirenin ölümünde ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şebnem hemşirenin ölümünde ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

Son dakika haberi: Şebnem hemşirenin ölümünde ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KADIKÖY'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.B. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADIKÖY'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.B. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli T.B.'nin hakimlik sorgusunda hemşire Köker'in kendini balkondan attığını iddia ettiği öğrenildi. 

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldiği öğrenildi. İddiaya göre T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, 7 Haziran sabah 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. 

Olayın ardından polis merkezinde ifadesi alınan T.B. serbest bırakıldı. Savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan T.B. bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİSavcılık ifade almasının ardında şüpheli T.B.'yi "Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheli T.B. sorgusunda Şebnem Köker ile arasında duygusal bir ilişki olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve tartışma esnasında Köker'e fiziksel bir temasta bulunmadığını öne sürerek "Uzak durdum, iki kere cam kenarında gördüm. Ben onu alkollü olduğundan camdan düşebileceğini söyleyerek uyardım. Ben salondayken bana içeri girmemi söyledi. Benim bileğimi güçlü bir şekilde tutmak isterken tırnağı kırıldı. Ben bir zorlamada bulunmadım" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. TENTEYE DÜŞTÜ SANDIMŞüpheli T.B.'nin sorgusunu şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi: "Bana uyuyacağını söyledi. 'Ben seni üzmeyeceğim' dedi. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka odaya gittim. Camlar zaten açıktı, yatarken pat diye bir ses duydum. İlk önce ne olduğunu anlamadım, sonra sokaktan insan sesleri gelmeye başladı. Yarı uykulu halde salonda göremeyince dış kapının kapısını zorladım. Sonra cama koştum, aşağıya baktığımda aşağıda olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim, ben tenteye düştü sandım. İndiğimde fark ettim demirlerin üzerine düşmüş. Ambulans geldi, suçsuzum." ADLİ KONTROLLE SERBEST 

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle sağlanabileceğine kanaat getirerek, tutuklama talebini reddetti. Hakimlik, şüpheli T.B.'nin imza ve yurt dışına çıkmamak şekillerindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Şebnem hemşirenin ölümünde ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:48:12. #1.15#

title