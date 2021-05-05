Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı Demir: "BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti"
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Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı Demir: "BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti"

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bin 500 beygir gücündeki BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde tamamladığını duyurdu. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen bin 500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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