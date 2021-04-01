"Savunma sanayi şirketi" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Savunma sanayi şirketi" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Kendilerini bürokrat olarak tanıtan ve savunma sanayinde faaliyet gösteren şirket görünümüyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini bürokrat olarak tanıtan ve savunma sanayinde faaliyet gösteren şirket görünümüyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, savunma sanayi alanında faaliyet yürüttüğü belirtilen bir şirketle ilgili dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Kendilerini savunma sanayi şirketi olarak gösteren ve devlet büyüklerinin yakınları olarak tanıtan suç örgütü üyelerine yönelik 8 adrese yapılan operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, uzun namlulu izlenimi veren silahlarla bina güvenliğinin sağlandığı şirketin, logosu ve tabelalarının, kamu kurumu izlenimi verecek şekilde oluşturulduğu belirlendi.

Kendilerine inanan teknik donanıma sahip kişileri şirketlerinde çalıştırmaya başladıkları öğrenilen şüphelilerin, şirketten ayrılmak isteyenlerin araçlarına "kan lekesi" bırakarak korku oluşturdukları da tespit edildi.

Devlete bağış yapıyor izlenimi vererek dolandırdılar

Gözaltına alınan şüphelilerin, devlete bağış yapıldığı izlenimi verip, "devlete şirket hissesi bağışlıyorsunuz" diyerek, bazı şirket yöneticilerinden hisselerini aldıkları ortaya çıktı.

Lüks restoranlara koruma kıyafetli adamlarıyla giden şüphelilerin, kendilerini bürokrat olarak tanıttıkları, çakarlı lüks makam ve koruma araçlarıyla dolaştıkları da belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 50 mermi, 550 bin lira ile çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Organizasyonu yürüten Hüseyin Mesut A. Serkan Y. ve Özgür Y'nin aralarında bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon
'Savunma sanayi şirketi' adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Gemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Savunma sanayi şirketi" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:25:31. #1.16#
title