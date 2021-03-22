ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
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ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi

22.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:31

Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizlediARTVİN'in Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadelesi sürerken, Şavşat-Artvin karayolunda yamaçtan yola düşen irili ufaklı taşlar jandarma ekiplerince temizlendi.

İlçede akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi olurken, Şavşat-Artvin karayolunda yamaçtan düşen taşlar sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma ekipleri, yola düşüp tehlike oluşturan irili ufaklı taşları temizleyerek önlem aldı. Ekiplerin özverili çalışmasına ait görüntüler, sosyal medyada övgü topladı.

ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi
ARTVİN Şavşat'ta 38 köy yolu kar nedeniyle kapandı, yola düşen taşları jandarma temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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