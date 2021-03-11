Son dakika haberi | Savaş mağduru İdliblilerin "İyilik Konutları"na Kayseri'den büyük katkı
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Son dakika haberi | Savaş mağduru İdliblilerin "İyilik Konutları"na Kayseri'den büyük katkı

11.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:03
Son dakika haberi | Savaş mağduru İdliblilerin

Son dakika haberleri: Kayserili hayırseverler, Suriye'nin İdlib kentinde ağır kış şartlarında çadırlarda yaşayan aileler için Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Bir iyilik sıcak bir yuva" sloganıyla inşasına başlanan "İyilik Konutları"ndan 538'ini yaptırdı.

Kayserili hayırseverler, Suriye'nin İdlib kentinde ağır kış şartlarında çadırlarda yaşayan aileler için Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Bir iyilik sıcak bir yuva" sloganıyla inşasına başlanan "İyilik Konutları"ndan 538'ini yaptırdı.

İdlib'de aileler, TDV'nin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla briketten yapılan evlere yerleşmeye devam ediyor.

Hayırseverlerin katkılarıyla bir yandan evler teslim edilirken, diğer taraftan da yeni evlerin yapımı sürüyor.

Kayseri İl Müftüsü aynı zamanda Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven, AA muhabirine, bir yıl önce TDV'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da iş birliğiyle İdlib'de yaşayanlara yönelik konut projesi başlatıldığını hatırlattı.

Bugüne kadar 10 bin konut yapıldığını ve sahiplerine teslim edildiğini belirten Güven, her ilden gelen yardımlarla etaplar halinde ev yapımının sürdüğünü dile getirdi.

"Kayseri olarak bizler 538 konutun bedelini toplayıp yatırmışız"

Güven, briketten yapılan evler hakkında şu bilgileri verdi:

"Evler iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Kanalizasyondan temiz su giderine kadar her türlü alt yapı hazırlanıyor. Binaların üstünü betonla örtüyoruz, giriş kapıları güvenlik için çelikten yapılıyor. Bir ailenin çocuklarıyla rahatça içinde yaşayabileceği şekilde yapılıyor. Şimdi biraz daha geliştirildi. Artık evlerin büyüklüğü 28 metrekareden 38'e çıkarıldı. Her geçen gün daha da kalitesini artıralım ve daha kalıcı olsun istiyoruz. 10 yılı aşkın süredir yağmur yağdığı zaman çamur içinde kalan bölgedeki kardeşlerimiz rahat edecekleri bir eve kavuşuyorlar, kavuşacaklar. 28 metrekarelik bir evin bedeli 6 bin lira, 38 metrekare evler ise 8 bin 500 liraya çıktı. Bu bedellere bir evin yapılması önemlidir. Kayseri olarak bizler 538 konutun bedelini toplayıp yatırmışız. Biz bir ay önce kendimize 100 konut hedefi koymuştuk, birkaç günde 200 konuta ulaştık. Hedefimizi daha sonra 400 konuta çıkardık ama bunu da geçtik."

Kayserili hayırseverler İdlib'e iki cami yaptıracak

Güven, yardımların gelmeye devam ettiğini, bazı iş insanlarının 10-15 konut yaptırdığını, imkanı olmayan birkaç kişinin ise bir araya gelerek bir evin yapımını üstlendiğini aktardı.

"Hayırda yarışıyoruz" diyen Güven, "Bu konut projesinde birinci sırada İstanbul yer alıyor, ikinci sırada Kayseri'miz geliyor. Üçüncü sırada Konya, dördüncü sırada Ankara yer alıyor. Kayseri nüfusuna oranla hayırseverlikte ileriye geçmiştir. Temenni ediyoruz ki İstanbul'u da geçelim." ifadelerini kullandı.

Güven, Türkiye'nin her şehrinden özellikle de Kayseri'den katkı sunanlara teşekkür ederek, Kayserili iki hayırseverin proje alanına iki cami yaptıracaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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