Son dakika haberi... Sason'da şehitlerin mezarı ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Sason'da şehitlerin mezarı ziyaret edildi

02.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:02
Son dakika haberi... Sason'da şehitlerin mezarı ziyaret edildi

Son dakika haberi... Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde şehitlerin mezarı ziyaret edildi.

Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde şehitlerin mezarı ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Alaattin Ökten, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Gök, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan Gürgenli köyünü ziyaret etti.

Çakmak ve beraberindekiler, 1995 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit edilenlerin mezarını ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Pervin Buldan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Sason'da şehitlerin mezarı ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:07:38. #1.16#
title