Son dakika haberi! Sason'da 3 ev karantinaya alındı
Son dakika haberleri... Batman'ın Sason ilçesinde 3 ev karantinaya alındı.
04.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:21
Batman'ın Sason ilçesinde 3 ev karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından aypılan açıklamada, Aşağı ve Orta mahallelerindeki 3 adreste Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Tüm vatandaşların kendi ikametlerinde, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından önemi taşıyor."
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Kaynak: AA