Son dakika haberi... SASKİ'den 8,1 milyonluk yatırım: 34 jeneratör alındı
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Son dakika haberi... SASKİ'den 8,1 milyonluk yatırım: 34 jeneratör alındı

Son dakika haberi... SASKİ'den 8,1 milyonluk yatırım: 34 jeneratör alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından muhtemel afet ve acil durumlarda elektrik kesintisine bağlı olarak içme suyu hizmetinde aksama yaşanmaması için 34 jeneratör alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından muhtemel afet ve acil durumlarda elektrik kesintisine bağlı olarak içme suyu hizmetinde aksama yaşanmaması için 34 jeneratör alındı.

Samsun il genelinde muhtemel afet ve acil durumlarda uzun süreli elektrik kesintisine bağlı olarak içme suyu hizmetinde aksama yaşanması riskinin ortadan kaldırılması için SASKİ tarafından çalışma yapıldı. Canik, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde bulunan içme suyu ana terfi merkezlerinin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından jeneratör alımı gerçekleştirildi.

Toplam 8 milyon 139 bin 505 lira tutarında 15 adet sabit dizel jeneratör, 9 adet seyyar benzinli jeneratör ile afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere 10 adet römorklu dizel jeneratör seti alındı. Alınan jeneratörlerin test işlemlerinin tamamlandığı ve montaj çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Yapılan yatırımla ilgili bilgi veren SASKİ Elektrik Bakım Onarım Şube Müdürü İsa Uzunköse, "Büyük içme suyu depolarımızda enerji kesildiğinde herhangi bir şekilde içme suyu kesilmesin diye büyük jeneratörler aldık. Bu jeneratörler enerji kesintisi çok uzun sürse dahi tesislerimizi çalıştırabilecek güce sahipler. Bunun haricinde römorklu jeneratörlerimiz var. Bunları da sadece merkez için düşünmemek lazım. Tüm ilçelerde ve köylerdeki tesislerin enerji kesintisi halinde, kesintisiz bir şekilde çalışarak içme suyu hizmetinin aksamaması için kullanılacak. Bunun haricinde en küçük jeneratörlerimiz var. Bunlar da bölgesel olarak hizmeti götürebilmemiz için enerjiye ihtiyaç duyulduğunda başka bir şeye ihtiyaç duymadan jeneratörlerimizi çalıştırıp direkt hizmeti oraya götürebileceğiz" dedi. - SAMSUN

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Son dakika haberi... SASKİ'den 8,1 milyonluk yatırım: 34 jeneratör alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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