Son dakika haberi! Şarkışla Belediyesinden kiracılarına destek
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Son dakika haberi! Şarkışla Belediyesinden kiracılarına destek

05.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:08
Son dakika haberi! Şarkışla Belediyesinden kiracılarına destek

Bir son dakika haberine göre Şarkışla Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediye dükkanlarındaki esnaftan yılın ilk 6 ayında kira almayacak.

Şarkışla Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belediye dükkanlarındaki esnaftan yılın ilk 6 ayında kira almayacak.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine, esnafın, salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Belediye meclis toplantısında 161 belediye kiracısından 6 ay süreyle kira almama kararı aldıklarını belirten Oğuz, "Son yapmış olduğumuz meclis toplantısında kiracılarımızdan 2021 yılında tahakkuk eden kira alacaklarının yarısının alınmaması yani 6 aylık dönemde kira alınmaması yönünde karar aldık." dedi.

Alınan kararın kiracılara hayırlı olmasını temenni eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Aldığımız karar 161 esnafımızı kapsamakta. Bunların 2021 yılı içinde ödeyecekleri kira bedeli 382 bin lira. Pandemi dolayısıyla mağdur olan kardeşlerimize belediyemiz tarafından bir destek sağlamış olduk. Esnaf kardeşlerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah inşallah en kısa zamanda bu koronavirüsten kurtulmayı bütün insanlığa nasip etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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