Son dakika haberi: Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ali Ç. yönetimindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K.'da yaralandı. Yaralanan S.K. sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. hayatını kaybeden Ali Ç.'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA