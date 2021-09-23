Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Sarıyer'de bir İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir İett otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Merkez Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü ile 34 PE 3234 ve 34 EAE 551 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray Oğuzhan Koç Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sarıyer'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:38:51. #1.17#