Son dakika haberi | Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi | Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda ikinci kez aynı yerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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