Son dakika haberi! SARIYER'DE KABİN KISMI DÜŞEN ÇÖP KAMYONUNUN KAZASI KAMERADA
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Son dakika haberi! SARIYER'DE KABİN KISMI DÜŞEN ÇÖP KAMYONUNUN KAZASI KAMERADA

Son dakika habere göre Özgür EREN / SARIYER'de yokuş aşağıya giderken kabin kısmı düşen çöp kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kameralara yansıdı.

Son dakika haberi! SARIYER'DE KABİN KISMI DÜŞEN ÇÖP KAMYONUNUN KAZASI KAMERADA
05.09.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:54

Özgür EREN/   SARIYER'de yokuş aşağıya giderken kabin kısmı düşen çöp kamyonunun karıştığı kaza güvenlik kameralara yansıdı. Kazada 2 araca çarpan çöp kamyonu sonra da duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta sıkışan kamyonun şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Poligon Mahallesi Dere Sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Site içerisinde bulunan Lara Sokakta çöp alan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunun kabin kısmı henüz bilinmeyen bir nedene düştü. Kabin kısmının düşmesinin ardından yokuş aşağıya doğru hızlanan kamyon, önce park halindeki 2 otomobile ardından da sitenin duvarını yıkarak, bir evin bahçesine girdi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kamyonun içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada şans eseri sokakta kimsenin olmaması daha büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Gürültüyü duyup olay yerine gelen Ahmet Akkaya '"Evde oturuyordum, bir gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Çöp kamyonu burada bu şekildeydi. Herhalde freni patladı. Bu bariyerleri yıkmış. Vatandaşlar ile birlikte şoförü içeriden çıkartmaya çalıştık. Şoför hafif yaralıydı. Ambulansı çağırdık, ambulans gelip götürdü" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

KAZA KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonun kabin kısmının bulunduğu yerden ayrılarak düştüğü ve kamyonun yokuş aşağıya doğru hızlanması görülüyor. Çöp kamyonunun arkasında bulunan iki işçi ise kabinin düştüğünü fark ederek yola atlamaları da kameralara yansıyor. 

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Kaynak: DHA

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