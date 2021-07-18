Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Toplu taşıma kartı yakalattıÖzgür EREN / SARIYER'de hastanede sağlık çalışanların odalarına girip hırsızlık yapan şüpheli, toplu taşıma ulaşım kartından tespit edilip, yakalandı.

Toplu taşıma kartı yakalattı

Özgür EREN/ SARIYER'de hastanede sağlık çalışanların odalarına girip hırsızlık yapan şüpheli, toplu taşıma ulaşım kartından tespit edilip, yakalandı. Şüphelinin sağlık çalışanlarının odalarına girip, çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da hastanelerden birçok hırsızlık şikayeti alan polis ekipleri çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik kameralarını incelen polisler hırsızlık yapan kişinin eşkalini belirledi. Son olarak Sarıyer'de özel bir hastanede hırsızlık olması üzerine polisler tekrar güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde yine aynı kişinin hırsızlık yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerasında şüphelinin metroya binmesi üzerine İBB ile iletişime geçen ekipler toplu ulaşım kartını okutan kişinin Aktan Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Esen yurtta yakınının evinde gözaltına alındı. Antalya'da da hastanelerde hırsızlık yaptığı belirlenen Aktan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hastane koridorlarında gezinmesi ve çalışanların odalarına girmesi, daha sonra kaçması hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haber... SARIYER'DE HASTANEDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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