Son dakika haberi! SARIYER'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ 3 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ Son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de denetim yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren 4 araçlık konvoydaki 3 sürücüye para cezası kesti.

Sarıyer'de denetim yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren 4 araçlık konvoydaki 3 sürücüye para cezası kesti.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 08.08.2020 günü Sarıyer İlçesi Büyükdere Caddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi önünde düğün konvoyu oluşturarak çevreye rahatsızlık veren (4) araç Köybaşı Caddesi'ne kadar takip edilmiş ve araçlar durdurulmuş, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. (ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) ve 73/A (araçları kamunun huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde uygunsuzca sürmek) içerikli maddelerine istinaden araç şoförleri olan Ümit S., Fırat A. ve Emrah S. isimli şahıslara toplam 528TL idari para cezası işlemi uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA