Son dakika haberi: Sarıyer'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Okan Özkurt'un 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, babası ile 2 kardeşinin ise beraatine karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanık Okan Özkurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuksuz 3 sanık ile maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun yakınları da duruşmada müşteki-müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada beyanı sorulan maktulün kardeşi Sefer Engin Biberoğlu, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek müdahilliğine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Biberoğlu'nun müdahilliğine hükmetti.

Sanık Okan Özkurt'un avukatı Ömer Yeşilyurt, eylemin müvekkiline yönelik haksız ve ağır bir saldırı altında meşru müdafaa olarak kabul edilmesini, buna göre hüküm kurulmasını istedi. Yeşilyurt ayrıca yeni değerlendirilme yapılarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini de talep etti.

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan tutuklu sanık Özkurt da "Ben olay sırasında canımı kurtarmak maksadıyla hareket ettim. Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Bu olaydan dolayı oldukça üzgünüm." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özkurt'u, Ali Rıza Biberoğlu'na yönelik haksız tahrik altında "kasten öldürme" eylemi nedeniyle 15 yıl hapisle cezalandırdı. Heyet bu cezayı, sanığın yargılamadaki olumlu davranışlarını lehine indirim nedeni sayarak 12 yıl 6 aya düşürdü.

Davanın diğer sanıkları baba Yavuz Özkurt ve sanığın kardeşleri Uğur ile Hülya Özkurt'un ise suç işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle "iştiraken kasten öldürme" suçundan beraatlerine hükmedildi.

Karara itiraz eden müdahiller Hatice ve Ahmet Biberoğlu ile Orhan Biberoğlu'nun avukatı Ahmet Çakar, bağırarak, kararın mütalaaya uygun verildiğini ve bu karara itiraz edeceklerini söyledi. Bu kişilerin "Bunun hesabının sorulacağı" yönünde sözleri, mahkeme tutanağına geçirildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 akşamı Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nde, sanık Okan Özkurt ile maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun arasında çıkan kavgaya sanığın babası Yavuz Özkurt ve kardeşleri Hülya ve Uğur Özkurt'un da daha sonra karışarak Biberoğlu'nu bıçakladıkları kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Okan Özkurt'un "kasten öldürme", Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve Yavuz Özkurt'un ise "iştiraken kasten öldürme" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Olayda hayatını kaybeden Ali Rıza Biberoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayıydı.