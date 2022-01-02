Son dakika haberleri... Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Sarıyer İskelesi açıklarında, balığa çıkılan 30 metrelik teknede çıktı. Teknedekiler, kamaradan dumanların yükseldiğini fark ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri teknenin kamarasındaki yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.