Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Sarıyer'de hareket halindeki balıkçı teknesinde çıkan yangın, sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de hareket halindeki balıkçı teknesinde çıkan yangın, sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer İDO İskelesi açıklarında balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik botlarının müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında teknede maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri de tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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