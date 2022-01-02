Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de hareket halindeki balıkçı teknesinde çıkan yangın, sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer İDO İskelesi açıklarında balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik botlarının müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında teknede maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri de tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.