Son dakika haberi! Sarıyer'de 3 farklı noktada kaza
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Son dakika haberi! Sarıyer'de 3 farklı noktada kaza

Son dakika haberi! Sarıyer'de 3 farklı noktada kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Sarıyer'de dün dakikalar içinde 3 farklı noktada kaza meydana geldi.

Sarıyer'de dün dakikalar içinde 3 farklı noktada kaza meydana geldi. Kazalarda şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer'de meydana gelen kısa süreli sağanak yağış sebebiyle İstinye'de 1 Hacıosman bayırında 2 adet kaza meydana geldi. İlk kaza, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yaptığı iddia edilen ticari araç, hızını alamayınca refüje çıkarak direğe çarptı.

Direği altına alan araba çekici yardımıyla kurtarıldı. Bir diğer kaza ise, yine kayganlaşan yolda ani fren yapan otomobile çarpan bir aracın ön tarafı kullanılmaz hale geldi. Diğer kaza ise, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yaptığı iddia edilen taksi ve arkasından ailesiyle araç içerisinde seyir halinde olan Muammer Maden'de frene basınca zincirleme kaza meydana geldi. Bunun yanı sıra peş peşe meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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