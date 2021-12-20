Son dakika haberi... Sarıyer'de 24 yaşındaki genç, komşusu tarafından öldürüldü

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de 24 yaşındaki genç, tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Kumköy Kilyos Caddesi'ndeki müstakil evlerinin ortak kullanılan avlusunda Alican Samur (24) ile İsmail Aktaş (62) arasında tartışma yaşandı.

Evinden aldığı av tüfeğiyle Alican Samur'a ateş eden İsmail Aktaş, olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, Alican Samur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Samur'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, firar eden İsmail Aktaş'ı arama çalışması sürüyor.

Bu arada Aktaş'ın yaklaşık bir ay önce aralarında çıkan tartışmada Samur'u bıçakla yaraladığı öğrenildi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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