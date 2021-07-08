Son dakika haberi! Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı
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Son dakika haberi! Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı

Son dakika haberi! Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 'Sen ne güzel kızsın' diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye 'basit cinsel taciz' suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 'Sen ne güzel kızsın' diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye 'basit cinsel taciz' suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek mahkeme, genç kıza sarılmaya çalışan sanığın Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde düzenlenen 'cinsel taciz' suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.

Genç kızın yanına yaklaşan adam, bedeni temasta bulunmaksızın 'Sen ne güzel bir kızsın' diyerek sarılmaya teşebbüs etti. Genç kız, 'Bağırırım' deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı. Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti. Kararı savcı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi. Emsal kararda şu ifadelere yer verildi:

"Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın 'Sen ne güzel bir kızsın' diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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