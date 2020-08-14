Son dakika haberi | Sarıkamış'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı Son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler, özel kıyafetleriyle koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla, kamu kurumları, toplu taşıma araçları, camiler, parklar ve ilçedeki esnafların işyerlerinde kapsamlı dezenfekte çalışmasını yoğunlaştırdı.

Belediye ekipleri, dezenfekte çalışması yaptığı sırada vatandaşların maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda da uyarılarda bulundu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine, salgının çıktığı günden bu yana dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hayali, son zamanlarda bölgede ve ülke genelinde vatandaşların virüse karşı yeterince önlem almadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz belediye olarak aylardır bu konuda hem maske dağıtımı hemde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Son günlerde bu salgının yayılmaması için azami çaba sarf ediyoruz. Kamu kurumları ve bütün esnaflarımıza ait iş yerlerini dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu beladan kurtulmamız için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Aksi takdirde büyük sorunlarla karşılaşabiliriz."

Kaynak: AA