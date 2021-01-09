Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenen kardan heykellerin açılışına katıldı.