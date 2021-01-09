Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
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Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı

09.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:18

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenen kardan heykellerin açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenen kardan heykellerin açılışına katıldı.

Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı
Son dakika haber | Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, kardan heykellerin açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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