Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı
Gelen son dakika haberlerine göre 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen programla 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı.
KARS (İHA) - 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı
KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen programla 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı.