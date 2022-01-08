Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı - Haberler
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Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen programla 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı.

KARS (İHA) - 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen programla 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı.

Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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