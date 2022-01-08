Son dakika haberi... 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

KARS (İHA) - 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı

KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen programla 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı.