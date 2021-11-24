Son dakika haberi: Sarıgül: Ekonomideki gidişatın tek sorumlusu hükümettir

VAN (DHA) - TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomiyi yönetenler nerede? Bu işin sorumluluğunu kim alacak? Yaşananların tek sorumlusu hükümettir, dayatılan sistemdir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programı kapsamında Van'a geldi. Sarıgül, bir kahvaltı salonunda bir araya geldiği gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son günlerde döviz kurunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sarıgül, şunları söyledi:

Vatandaşların sokağa çıkıp provokasyonlara gelmemesi çağrısında da bulunan Sarıgül, "Tabii ki bu taleplerinizi dile getireceksiniz. Ama hukuk kuralları çerçevesinde yapacaksınız. Eğer sokağa çıkarsanız AK Parti'yi haklı duruma getirirsiniz. Lütfen provokasyona gelmeyin" dedi.